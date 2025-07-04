"Нова пошта" постраждала від комбінованої атаки на Київ: є пошкодження відділень та депо

У ніч на 4 липня Київ та область зазнали масованої комбінованої атаки ворога. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька відділень, а також сортувальне депо "Нової пошти".

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Повідомляється, що найбільше внаслідок нічного обстрілу постраждало відділення №223. Ніхто з працівників чи клієнтів Нової пошти не постраждав — на момент удару відділення було зачинене. Наразі на місці працюють поліція та ДСНС.

"Усі посилки вціліли. Найближчим часом вони та всі відправлення, які прямують до пошкодженого 223 відділення будуть перенаправлені до відділення №122", - йдеться в повідомленні.

Компанія вже зв’язується з клієнтами, чиї відправлення перебували у знищеному відділенні, для врегулювання ситуації.

Також пошкоджено відділення №114, але працює.

Відділення №226 зазнало пошкоджень і наразі працює в обмеженому режимі – здійснюється лише видача відправлень. Доступ для автомобілів на територію відділення тимчасово відсутній. Усі вантажі, що прямують до цього відділення, будуть перенаправлені на відділення №359.

Під час обстрілу ворожі ракети влучили по прилеглій території сортувального депо. Внаслідок цього згоріли два автомобілі. Однак, працівники та вантаж не постраждали. Роботу депо повністю відновлено.

Нагадаємо, 18 червня в результаті нічної атаки дронами ворожі сили РФ знищили відділення “Нової пошти” в Запоріжжі.

Також в Одесі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено відділення "Нової пошти". Частину будівлі було зруйновано, компанія організувала роботу мобільного відділення.