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Внаслідок влучання дронів знищено термінал “Нової пошти” у Слов'янську (ФОТО)

знищено термінал “Нової пошти” у Слов'янську
Фото: пресслужба "Нової пошти"

У Слов'янську Донецької області внаслідок влучання дронів знищено термінал “Нової пошти”. Відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу логістичної компанії.

Зазначається, що вночі росіяни атакували дронами Слов'янськ. Внаслідок ворожої атаки було зруйновано термінал "Нової пошти".

Повідомляється, що працівники не постраждали. 

знищено термінал “Нової пошти” у Слов'янську знищено термінал “Нової пошти” у Слов'янську знищено термінал “Нової пошти” у Слов'янську
знищено термінал “Нової пошти” у Слов'янську
Фото: пресслужба "Нової пошти"
знищено термінал “Нової пошти” у Слов'янську
Фото: пресслужба "Нової пошти"
знищено термінал “Нової пошти” у Слов'янську
Фото: пресслужба "Нової пошти"

300 знищених посилок

Сума збитків уточнюється. Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих.

На місці працює поліція та ДСНС.

"Нова пошта оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях зі Слов'янська та у місто з усіх регіонів України. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, 18 червня у результаті нічної атаки дронами ворожі сили РФ знищили відділення “Нової пошти” в Запоріжжі.

Також нещодавно на Харківщині дронами зруйнований сортувальний термінал "Нової пошти".

Автор:
Світлана Манько
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