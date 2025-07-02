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Внаслідок влучання дронів знищено термінал “Нової пошти” у Слов'янську (ФОТО)
У Слов'янську Донецької області внаслідок влучання дронів знищено термінал “Нової пошти”. Відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу логістичної компанії.
Зазначається, що вночі росіяни атакували дронами Слов'янськ. Внаслідок ворожої атаки було зруйновано термінал "Нової пошти".
Повідомляється, що працівники не постраждали.
300 знищених посилок
Сума збитків уточнюється. Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих.
На місці працює поліція та ДСНС.
"Нова пошта оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях зі Слов'янська та у місто з усіх регіонів України. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", - наголосили в компанії.
Нагадаємо, 18 червня у результаті нічної атаки дронами ворожі сили РФ знищили відділення “Нової пошти” в Запоріжжі.
Також нещодавно на Харківщині дронами зруйнований сортувальний термінал "Нової пошти".