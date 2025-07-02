В результате попадания дронов уничтожен терминал "Новой почты" в Славянске (ФОТО)

В Славянске Донецкой области в результате попадания дронов уничтожен терминал "Новой почты". Известно об ориентировочно 300 уничтоженных посылках и 5000 уцелевших.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу логистической компании.

Отмечается, что ночью россияне атаковали дронами Славянск. В результате вражеской атаки был разрушен терминал "Новой почты".

Сообщается, что работники не пострадали.

300 уничтоженных посылок

Сумма ущерба уточняется. В настоящее время известно об ориентировочно 300 уничтоженных посылках и 5000 уцелевших.

На месте работает полиция и ГСЧС.

"Новая почта оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлениях из Славянска и в город из всех регионов Украины. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", — отметили в компании.

Напомним, 18 июня в результате ночной атаки дронами вражеские силы РФ уничтожили отделение "Новой почты" в Запорожье.

Также недавно на Харьковщине дронами разрушенный сортировочный терминал "Новой почты".