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В результате попадания дронов уничтожен терминал "Новой почты" в Славянске (ФОТО)
В Славянске Донецкой области в результате попадания дронов уничтожен терминал "Новой почты". Известно об ориентировочно 300 уничтоженных посылках и 5000 уцелевших.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу логистической компании.
Отмечается, что ночью россияне атаковали дронами Славянск. В результате вражеской атаки был разрушен терминал "Новой почты".
Сообщается, что работники не пострадали.
300 уничтоженных посылок
Сумма ущерба уточняется. В настоящее время известно об ориентировочно 300 уничтоженных посылках и 5000 уцелевших.
На месте работает полиция и ГСЧС.
"Новая почта оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлениях из Славянска и в город из всех регионов Украины. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", — отметили в компании.
Напомним, 18 июня в результате ночной атаки дронами вражеские силы РФ уничтожили отделение "Новой почты" в Запорожье.
Также недавно на Харьковщине дронами разрушенный сортировочный терминал "Новой почты".