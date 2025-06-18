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В результате атаки дронами в Запорожье уничтожено отделение "Новой почты"
В результате ночной атаки дронами вражеские силы РФ уничтожили отделение "Новой почты" в Запорожье.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба компании.
Атака дронов в Запорожье
В результате ночного удара дронами-камикадзе ("шахедами") вражеские силы разрушили отделение "Новой почты" в Запорожье. Пострадавших среди персонала нет, возникший после удара пожар оперативно ликвидирован.
Компания уже связывается с клиентами, чьи отправления находились в уничтоженном отделении для урегулирования ситуации.
Для обеспечения непрерывности обслуживания клиентов, неподалеку от разрушенного объекта, вскоре будет установлено мобильное отделение.
Напомним, недавно в Харьковской области дронами разрушен сортировочный терминал "Новой почты".
Также в Одессе в результате вражеской атаки было повреждено отделение "Новой почты". Часть здания была разрушена, компания организовала работу мобильного отделения.