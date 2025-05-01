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В Одессе из-за вражеского удара разрушено грузовое отделение "Новой почты" (ФОТО)

Новая почта
Дрон атаковал одно из грузовых отделений "Новой почты".

Сегодня, 1 мая, в Одессе ночью произошел вражеский удар по отделению "Новой почты". Хотя часть здания разрушена, мобильное отделение продолжает работать, а клиентам компенсируют ущерб.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Об атаке

В результате атаки российского дрона в Одессе было частично разрушено одно из грузовых отделений "Новой почты".

Так как ночью работники не находились на рабочих местах, пострадавших нет.

Оперативно было развернуто мобильное отделение для обработки грузов до 30 кг, что позволит избежать задержек в доставке. Продолжается разбор завалов, а точная сумма ущерба уточняется.

Клиентам, чьи посылки пострадали, будет предоставлена компенсация за их стоимость.

Фото 2 — В Одессе из-за вражеского удара разрушено грузовое отделение "Новой почты" (ФОТО)
Фото 3 — В Одессе из-за вражеского удара разрушено грузовое отделение "Новой почты" (ФОТО)
Фото 4 — В Одессе из-за вражеского удара разрушено грузовое отделение "Новой почты" (ФОТО)
Фото 5 — В Одессе из-за вражеского удара разрушено грузовое отделение "Новой почты" (ФОТО)
Фото 6 — В Одессе из-за вражеского удара разрушено грузовое отделение "Новой почты" (ФОТО)
Фото 7 — В Одессе из-за вражеского удара разрушено грузовое отделение "Новой почты" (ФОТО)

Напомним, в Одессе продолжается разбор завалов в здании, которое поразил российский дрон. Ночью в городе произошли многочисленные пожары. В целом Одесса подверглась атаке 21 беспилотником. Есть погибшие. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Автор:
Ольга Опенько