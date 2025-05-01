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В Одесі через ворожий удар зруйноване вантажне відділення "Нової пошти" (ФОТО)

Нова пошта
Дрон атакував одне з вантажних відділень "Нової пошти".

Сьогодні, 1 травня, в Одесі вночі стався ворожий удар по відділенню “Нової пошти”. Хоча частина будівлі зруйнована, мобільне відділення продовжує працювати, а клієнтам компенсують збитки.

Про це інформує пресслужба компанії.

Про атаку

Внаслідок атаки російського дрону в Одесі було частково зруйноване одне з вантажних відділень "Нової пошти".

Оскільки вночі працівники не перебували на робочих місцях, постраждалих немає.

Оперативно було розгорнуто мобільне відділення для обробки вантажів до 30 кг, що дозволить уникнути затримок у доставці. Триває розбір завалів, а точна сума збитків наразі уточнюється.

Клієнтам, чиї посилки постраждали, буде надано компенсацію за їх вартість.

Фото 2 — В Одесі через ворожий удар зруйноване вантажне відділення "Нової пошти" (ФОТО)
Фото 3 — В Одесі через ворожий удар зруйноване вантажне відділення "Нової пошти" (ФОТО)
Фото 4 — В Одесі через ворожий удар зруйноване вантажне відділення "Нової пошти" (ФОТО)
Фото 5 — В Одесі через ворожий удар зруйноване вантажне відділення "Нової пошти" (ФОТО)
Фото 6 — В Одесі через ворожий удар зруйноване вантажне відділення "Нової пошти" (ФОТО)
Фото 7 — В Одесі через ворожий удар зруйноване вантажне відділення "Нової пошти" (ФОТО)

Нагадаємо, у Одесі продовжується розбір завалів у будівлі, яку вразив російський дрон. Вночі в місті сталися численні пожежі. Загалом Одеса зазнала атаки 21 безпілотником. Є загиблі.  Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Автор:
Ольга Опенько