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В Одесі через ворожий удар зруйноване вантажне відділення "Нової пошти" (ФОТО)
Сьогодні, 1 травня, в Одесі вночі стався ворожий удар по відділенню “Нової пошти”. Хоча частина будівлі зруйнована, мобільне відділення продовжує працювати, а клієнтам компенсують збитки.
Про це інформує пресслужба компанії.
Про атаку
Внаслідок атаки російського дрону в Одесі було частково зруйноване одне з вантажних відділень "Нової пошти".
Оскільки вночі працівники не перебували на робочих місцях, постраждалих немає.
Оперативно було розгорнуто мобільне відділення для обробки вантажів до 30 кг, що дозволить уникнути затримок у доставці. Триває розбір завалів, а точна сума збитків наразі уточнюється.
Клієнтам, чиї посилки постраждали, буде надано компенсацію за їх вартість.
Нагадаємо, у Одесі продовжується розбір завалів у будівлі, яку вразив російський дрон. Вночі в місті сталися численні пожежі. Загалом Одеса зазнала атаки 21 безпілотником. Є загиблі. Усім постраждалим надається необхідна допомога.