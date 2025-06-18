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Внаслідок атаки дронами у Запоріжжі знищено відділення "Нової пошти"
У результаті нічної атаки дронами ворожі сили РФ знищили відділення “Нової пошти” в Запоріжжі.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє прессслужба компанії.
Атака дронів у Запоріжжі
У результаті нічного удару дронами-камікадзе ("шахедами") ворожі сили зруйнували відділення "Нової пошти" в Запоріжжі. Постраждалих серед персоналу немає, пожежу, що виникла після удару, оперативно ліквідовано.
Компанія вже зв’язується з клієнтами, чиї відправлення перебували у знищеному відділенні, для врегулювання ситуації.
Для забезпечення безперервності обслуговування клієнтів, неподалік від зруйнованого об’єкта невдовзі буде встановлено мобільне відділення.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині дронами зруйнований сортувальний термінал "Нової пошти".
Також в Одесі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено відділення "Нової пошти". Частину будівлі було зруйновано, компанія організувала роботу мобільного відділення.