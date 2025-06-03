На Харківщині дронами зруйнований сортувальний термінал "Нової пошти" (ФОТО)

У ніч на 3 червня російська армія завдала ударів безпілотниками по території сортувального терміналу “Нової пошти” в передмісті Харкова.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

"Внаслідок атаки ворога «шахедами» зруйнована частина сортувального терміналу "Нової пошти" на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав. Пожежу наразі ліквідовано.

"Нова пошта" зв’язується з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації.

Як повідомили в ДСНС Харківщини, вночі ворог завдав ударів БпЛА по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа.

Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе по Ізмаїлу на Одещині були зруйновані депо та відділення “Нової пошти”.