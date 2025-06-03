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На Харківщині дронами зруйнований сортувальний термінал "Нової пошти" (ФОТО)

Внаслідок атаки ворога «шахедами» зруйнована частина сортувального терміналу Нової пошти на Харківщині
Внаслідок атаки ворога «шахедами» зруйнована частина сортувального терміналу Нової пошти на Харківщині

У ніч на 3 червня російська армія завдала ударів безпілотниками по території сортувального терміналу “Нової пошти” в передмісті Харкова.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

"Внаслідок атаки ворога «шахедами» зруйнована частина сортувального терміналу "Нової пошти" на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто з працівників не постраждав. Пожежу наразі ліквідовано.

"Нова пошта" зв’язується з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації.

Фото 2 — На Харківщині дронами зруйнований сортувальний термінал "Нової пошти" (ФОТО)
Фото 3 — На Харківщині дронами зруйнований сортувальний термінал "Нової пошти" (ФОТО)
Фото 4 — На Харківщині дронами зруйнований сортувальний термінал "Нової пошти" (ФОТО)
Фото 5 — На Харківщині дронами зруйнований сортувальний термінал "Нової пошти" (ФОТО)

Як повідомили в ДСНС  Харківщини, вночі ворог завдав ударів БпЛА по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа.

Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

До ліквідації пожежі були залучені підрозділи ДСНС та відділення місцевої пожежної команди.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе по Ізмаїлу на Одещині були зруйновані депо та відділення “Нової пошти”.

Автор:
Світлана Манько