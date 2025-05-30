Внаслідок атаки ворожих дронів в Ізмаїлі зруйновані депо та відділення "Нової пошти" (ФОТО)

У ніч на 30 травня внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе по Ізмаїлу на Одещині були зруйновані депо та відділення “Нової пошти”.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Росія атакувала Ізмаїл

Унаслідок ворожої атаки дронами-"шахедами" в Ізмаїлі, що на Одещині, було зруйновано депо та відділення "Нової пошти". Жоден із працівників компанії не постраждав.

Станом на 08:30 пожежу, що виникла внаслідок удару, повністю ліквідовано.

Компанія вже контактує з клієнтами, посилки яких були знищені, аби організувати компенсацію. Також ведеться робота над відкриттям мобільного відділення, щоб мешканці Ізмаїла могли й надалі отримувати й відправляти посилки.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня в Одесі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено відділення "Нової пошти". Частину будівлі було зруйновано, компанія організувала роботу мобільного відділення.