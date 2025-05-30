В результате атаки вражеских дронов в Измаиле разрушены депо и отделение "Новой почты" (ФОТО)

В ночь на 30 мая в результате атаки вражеских дронов-камикадзе по Измаилу в Одесской области были разрушены депо и отделение "Новой почты".

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Россия атаковала Измаил

В результате вражеской атаки дронами -"шахедами" в Измаиле на Одещине были разрушены депо и отделение "Новой почты". Ни один из работников компании не пострадал.

По состоянию на 08:30 пожар, возникший в результате удара, полностью ликвидирован.

Компания уже контактирует с клиентами, посылки которых были уничтожены, чтобы организовать компенсацию. Также ведется работа над открытием мобильного отделения, чтобы жители Измаила могли и дальше получать и отправлять посылки.

Напомним, в ночь на 1 мая в Одессе в результате вражеской атаки было повреждено отделение "Новой почты". Часть здания была разрушена, компания организовала работу мобильного отделения.