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Железнодорожная инфраструктура на востоке Украины подверглась враждебным атакам

Укрзализныця
Укрзализныця ликвидировала последствия обстрелов на востоке / Укрзалізниця

В ночь на 27 мая и утром железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

В Харьковской области обломки вражеского беспилотника упали прямо на железнодорожный путь. В целях безопасности движение поездов временно прекратили, чтобы предоставить возможность полиции и подразделениям ГСЧС провести разминирование и обезвредить остатки дрона.

Фото 2 — Железнодорожная инфраструктура на востоке Украины подверглась враждебным атакам

Движение на поврежденном участке было быстро восстановлено.

В Донецкой области, в городе Славянск, боевые действия привели к повреждению контактной сети. Кроме того, обломки FPV-дрона повредили окно вагона электропоезда.

Утром Славянск снова попал под обстрел – на этот раз пострадало здание вокзала, где взрывной волной выбило окна.

На территории Сумской области вражеский дрон незначительно повредил железнодорожный путь, однако это не отразилось на графике движения — поезда продолжают курсировать без задержек.

Фото 3 — Железнодорожная инфраструктура на востоке Украины подверглась враждебным атакам

"Укрзализныця" сообщает, что ни один из инцидентов не привел к жертвам или ранениям среди пассажиров или работников. Все повреждения на инфраструктуре оперативно устраняются, чтобы обеспечить стабильное железнодорожное сообщение.

Несмотря на попытки врага дестабилизировать логистику, железнодорожники продолжают выполнять свои обязанности и поддерживать непрерывное движение по стране.

Добавим, что 16 мая российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона.

Автор:
Татьяна Гойденко