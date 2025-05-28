- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Железнодорожная инфраструктура на востоке Украины подверглась враждебным атакам
В ночь на 27 мая и утром железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.
В Харьковской области обломки вражеского беспилотника упали прямо на железнодорожный путь. В целях безопасности движение поездов временно прекратили, чтобы предоставить возможность полиции и подразделениям ГСЧС провести разминирование и обезвредить остатки дрона.
Движение на поврежденном участке было быстро восстановлено.
В Донецкой области, в городе Славянск, боевые действия привели к повреждению контактной сети. Кроме того, обломки FPV-дрона повредили окно вагона электропоезда.
Утром Славянск снова попал под обстрел – на этот раз пострадало здание вокзала, где взрывной волной выбило окна.
На территории Сумской области вражеский дрон незначительно повредил железнодорожный путь, однако это не отразилось на графике движения — поезда продолжают курсировать без задержек.
"Укрзализныця" сообщает, что ни один из инцидентов не привел к жертвам или ранениям среди пассажиров или работников. Все повреждения на инфраструктуре оперативно устраняются, чтобы обеспечить стабильное железнодорожное сообщение.
Несмотря на попытки врага дестабилизировать логистику, железнодорожники продолжают выполнять свои обязанности и поддерживать непрерывное движение по стране.
Добавим, что 16 мая российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона.