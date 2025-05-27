"Укрзализныця" восстанавливает движение поездов на участке, где произошел провал земной породы

"Укрзализныця" завершила ремонтные работы на перегоне "Ясиня — Вороненко" с опережением последних прогнозируемых сроков. Из-за безопасности рассуждения поезда будут курсировать по участку с пониженной скоростью, что может вызвать незначительные задержки до 15 минут.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что 27 мая движение пассажирских поездов на этом участке возобновляется в обоих направлениях.

"Из-за соображений безопасности поезда будут курсировать по участку с пониженной скоростью, что может вызвать незначительные задержки до 15 минут после станции Ясиня. В обратном направлении задержки планируется оперативно наверстывать", — подчеркнули в "Укрзализныце".

Напомним, в ночь на 23 мая на участке Ясиня — Вороненко произошел провал земной породы, что привело к временному перекрытию движения на этом отрезке железнодорожного пути .