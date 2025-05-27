"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів ділянкою, де стався провал земної породи

“Укрзалізниця” завершила ремонтні роботи на перегоні “Ясіня – Вороненко” з випередженням останніх прогнозованих термінів. Через безпекові міркування поїзди курсуватимуть ділянкою зі зниженою швидкістю, що може спричинити незначні затримки до 15 хвилин.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що 27 травня рух пасажирських поїздів на цій ділянці відновлюється в обох напрямках.

"Через безпекові міркування поїзди курсуватимуть ділянкою зі зниженою швидкістю, що може спричинити незначні затримки до 15 хвилин після станції Ясіня. У зворотному напрямку затримки планується оперативно надолужувати", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня на ділянці "Ясіня — Вороненко" стався провал земної породи, що призвело до тимчасового перекриття руху на цьому відрізку залізничної колії."Укрзалізниця" одразу змінила маршрути низки поїздів далекого сполучення, які прямують до Рахова.

Дільниця "Ясіня – Вороненко" розташована на гірській частині маршруту, де часті опади та нестійкий ґрунт можуть спричиняти інженерні проблеми. Укрзалізниця здійснює регулярні моніторингові роботи для запобігання подібним інцидентам.