Через провал ґрунту "Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів до Рахова: організовано автобусні трансфери

У ніч проти 23 травня на ділянці Ясіня — Вороненко стався провал земної породи, що призвело до тимчасового перекриття руху на цьому відрізку залізничної колії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

"Укрзалізниця" одразу змінила маршрути низки поїздів далекого сполучення, які прямують до Рахова, та організувала автобусні трансфери для пасажирів з кінцевих станцій скорочених маршрутів.

Зміни в маршрутах на 23 травня:

Поїзд №233 Київ — Рахів прямує до станції Яремче (прибуття о 5:21);

Поїзд №144 Рахів — Чернігів відправиться з Яремче о 12:24;

Поїзд №55 Київ — Рахів курсуватиме до Микуличина (6:48); зворотно — також із Микуличина о 18:48;

Поїзд №95 Київ — Рахів — до Вороненка (8:45); повернення — з Вороненка о 21:08;

Поїзд №107 Київ — Рахів — до Вороненка (9:46); відправлення у зворотному напрямку — о 13:50;

Поїзд №5 Запоріжжя — Ясіня зупиниться у Ворохті (10:04); повернення — о 13:03;

Поїзд №25 Одеса — Ясіня також до Ворохти (11:35); зворотний рейс — о 15:35;

Поїзд №357 Київ — Ясіня — до Микуличина (11:58); зворотно — о 15:27;

Поїзд №1 Харків — Ворохта завершить маршрут у Яремче (12:55); відправлення назад — о 17:12;

Поїзд №143 Суми — Рахів прямує лише до Ворохти (16:28).

Поїзд №234 Рахів — Київ вирушить цього дня з Ворохти о 22:36.

Крім того, приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия — Ділове буде тимчасово обмежений до Делятина.

Для пасажирів усіх поїздів, маршрути яких було скорочено, Укрзалізниця організувала автобусні трансфери в обох напрямках. Пасажирів поїзда №96 Рахів — Київ після трансферу з Ясіні перевезуть резервними вагонами.

Протягом дня аналогічні перевезення відбуватимуться з Ясіні, Квасів і Рахова для пасажирів інших поїздів рахівського напрямку.

Відновлення ділянки триває безперервно з моменту події. Через складні умови укріплення ґрунту роботи можуть затягнутися до трьох діб. Уся необхідна техніка та бригади вже працюють на місці.

В УЗ запевнили, що жоден поїзд гірського напрямку не скасовано.

Також додамо, що “Укрзалізниця” продовжила курсування дизель-поїзда ДПКр-3 за маршрутом Чернівці - Львів - Чернівці на червень 2025 року.