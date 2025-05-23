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Через провал ґрунту "Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів до Рахова: організовано автобусні трансфери
У ніч проти 23 травня на ділянці Ясіня — Вороненко стався провал земної породи, що призвело до тимчасового перекриття руху на цьому відрізку залізничної колії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".
"Укрзалізниця" одразу змінила маршрути низки поїздів далекого сполучення, які прямують до Рахова, та організувала автобусні трансфери для пасажирів з кінцевих станцій скорочених маршрутів.
Зміни в маршрутах на 23 травня:
- Поїзд №233 Київ — Рахів прямує до станції Яремче (прибуття о 5:21);
- Поїзд №144 Рахів — Чернігів відправиться з Яремче о 12:24;
- Поїзд №55 Київ — Рахів курсуватиме до Микуличина (6:48); зворотно — також із Микуличина о 18:48;
- Поїзд №95 Київ — Рахів — до Вороненка (8:45); повернення — з Вороненка о 21:08;
- Поїзд №107 Київ — Рахів — до Вороненка (9:46); відправлення у зворотному напрямку — о 13:50;
- Поїзд №5 Запоріжжя — Ясіня зупиниться у Ворохті (10:04); повернення — о 13:03;
- Поїзд №25 Одеса — Ясіня також до Ворохти (11:35); зворотний рейс — о 15:35;
- Поїзд №357 Київ — Ясіня — до Микуличина (11:58); зворотно — о 15:27;
- Поїзд №1 Харків — Ворохта завершить маршрут у Яремче (12:55); відправлення назад — о 17:12;
- Поїзд №143 Суми — Рахів прямує лише до Ворохти (16:28).
- Поїзд №234 Рахів — Київ вирушить цього дня з Ворохти о 22:36.
Крім того, приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия — Ділове буде тимчасово обмежений до Делятина.
Для пасажирів усіх поїздів, маршрути яких було скорочено, Укрзалізниця організувала автобусні трансфери в обох напрямках. Пасажирів поїзда №96 Рахів — Київ після трансферу з Ясіні перевезуть резервними вагонами.
Протягом дня аналогічні перевезення відбуватимуться з Ясіні, Квасів і Рахова для пасажирів інших поїздів рахівського напрямку.
Відновлення ділянки триває безперервно з моменту події. Через складні умови укріплення ґрунту роботи можуть затягнутися до трьох діб. Уся необхідна техніка та бригади вже працюють на місці.
В УЗ запевнили, що жоден поїзд гірського напрямку не скасовано.
Також додамо, що “Укрзалізниця” продовжила курсування дизель-поїзда ДПКр-3 за маршрутом Чернівці - Львів - Чернівці на червень 2025 року.