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Из-за провала грунта "Укрзализныця" изменила маршруты поездов в Рахов: организованы автобусные трансферы

Укрзализныця, поезд
Укрзализныця изменила маршруты поездов в Рахов / Укрзалізниця

В ночь на 23 мая на участке Ясиня – Вороненко произошел провал земной породы, что привело к временному перекрытию движения на этом отрезке железнодорожного пути.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Укрзализныця" сразу изменила маршруты ряда поездов дальнего сообщения, следующих в Рахов, и организовала автобусные трансферы для пассажиров с конечных станций сокращенных маршрутов.

Изменения в маршрутах на 23 мая:

  • Поезд №233 Киев — Рахов направляется к станции Яремче (прибытие в 5:21);
  • Поезд №144 Рахов – Чернигов отправится из Яремче в 12:24;
  • Поезд №55 Киев — Рахов будет курсировать в Микуличина (6:48); обратно – также из Микуличина в 18:48;
  • Поезд №95 Киев — Рахов — в Вороненко (8:45); возвращение — из Вороненко в 21:08;
  • Поезд №107 Киев — Рахов — в Вороненко (9:46); отправление в обратном направлении — в 13:50;
  • Поезд №5 Запорожье – Ясиня остановится в Ворохте (10:04); возвращение — в 13:03;
  • Поезд №25 Одесса — Ясиня также в Ворохту (11:35); обратный рейс — в 15:35;
  • Поезд №357 Киев — Ясиня — в Микуличин (11:58); обратно – в 15:27;
  • Поезд №1 Харьков – Ворохта завершит маршрут в Яремче (12:55); назад отправление — в 17:12;
  • Поезд №143 Сумы — Рахов следует только в Ворохту (16:28).
  • Поезд №234 Рахов-Киев отправится в этот день из Ворохты в 22:36.
Фото 2 — Из-за провала грунта "Укрзализныця" изменила маршруты поездов в Рахов: организованы автобусные трансферы

Кроме того, пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя — Деловое будет временно ограничен в Делятин.

Для пассажиров всех поездов, маршруты которых были сокращены, Укрзализныця организовала автобусные трансферы в обоих направлениях. Пассажиров поезда №96 Рахов-Киев после трансфера из Ясини перевезут резервными вагонами.

В течение дня аналогичные перевозки будут проходить из Ясини, Квасов и Рахова для пассажиров других поездов раховского направления.

Восстановление участка продолжается непрерывно с момента происшествия. Из-за сложных условий укрепления грунта работы могут затянуться до трех суток. Вся необходимая техника и бригады работают уже на месте.

В УЗ заверили, что ни один поезд горного направления не отменен.

Также добавим, что "Укрзализныця" продолжила курсирование дизель-поезда ДПКр-3 по маршруту Черновцы – Львов – Черновцы на июнь 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко