Черновцы — Львов через 5 часов: "Укрзализныця" продолжает курсирование регионального поезда

АО "Укрзализныця" продолжает курсирование современного дизель-поезда ДПКр-3 по маршруту Черновцы – Львов – Черновцы на июнь 2025 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Какой график

Поезд будет курсировать в определенные даты месяца, а расписание останется почти без изменений с незначительной корректировкой времени остановок в Коломне и Ивано-Франковске. Путешествие между регионами продлится менее 5 часов.

Даты курсирования:

6–9 июня;

14–16 июня;

22–23 июня;

27-30 июня.

Расписание движения:

Поезд №801 Черновцы — Львов.

Отправление из Черновцов — 06:32;

Остановка в Коломне — 08:05–08:09;

Остановка в Ивано-Франковске – 08:53–08:58;

Прибытие во Львов – 11:19.

Поезд №802 Львов – Черновцы.

Отправление из Львова — 17:20

Прибытие в Черновцы — 22:07

"Этот маршрут — удобное сообщение между Буковиной и Галицией для путешественников и жителей обоих регионов", — отмечают в пресс-службе.

Купить билеты на поезд можно за 10 суток до даты отправления в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напомним, в связи с ремонтными работами на польской железной дороге УЗ внесла временные изменения в курсировании ряда поездов на участки Коломыя — Львов — Рава-Русская — Варшава.