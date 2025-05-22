- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Черновцы — Львов через 5 часов: "Укрзализныця" продолжает курсирование регионального поезда
АО "Укрзализныця" продолжает курсирование современного дизель-поезда ДПКр-3 по маршруту Черновцы – Львов – Черновцы на июнь 2025 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
Какой график
Поезд будет курсировать в определенные даты месяца, а расписание останется почти без изменений с незначительной корректировкой времени остановок в Коломне и Ивано-Франковске. Путешествие между регионами продлится менее 5 часов.
Даты курсирования:
- 6–9 июня;
- 14–16 июня;
- 22–23 июня;
- 27-30 июня.
Расписание движения:
Поезд №801 Черновцы — Львов.
- Отправление из Черновцов — 06:32;
- Остановка в Коломне — 08:05–08:09;
- Остановка в Ивано-Франковске – 08:53–08:58;
- Прибытие во Львов – 11:19.
Поезд №802 Львов – Черновцы.
- Отправление из Львова — 17:20
- Прибытие в Черновцы — 22:07
"Этот маршрут — удобное сообщение между Буковиной и Галицией для путешественников и жителей обоих регионов", — отмечают в пресс-службе.
Купить билеты на поезд можно за 10 суток до даты отправления в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
Напомним, в связи с ремонтными работами на польской железной дороге УЗ внесла временные изменения в курсировании ряда поездов на участки Коломыя — Львов — Рава-Русская — Варшава.