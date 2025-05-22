Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,44

--0,05

EUR

46,91

+0,26

Готівковий курс:

USD

41,46

41,40

EUR

47,16

46,95

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Чернівці - Львів за 5 годин: "Укрзалізниця" продовжує курсування регіонального поїзда

поїзд
Рейси Чернівці — Львів у червні: коли вирушати та де зупинки.

АТ “Укрзалізниця” продовжує курсування сучасного дизель-поїзда ДПКр-3 за маршрутом Чернівці - Львів - Чернівці на червень 2025 року. 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Який графік

Потяг курсуватиме у визначені дати місяця, а розклад залишиться майже без змін — із незначним коригуванням часу зупинок у Коломиї та Івано-Франківську. Подорож між регіонами триватиме менше ніж 5 годин.

Дати курсування:

  • 6–9 червня;
  • 14–16 червня;
  • 22–23 червня;
  • 27–30 червня.

Розклад руху:

 Поїзд №801 Чернівці — Львів.

  • Відправлення з Чернівців — 06:32;
  • Зупинка в Коломиї — 08:05–08:09;
  • Зупинка в Івано-Франківську — 08:53–08:58;
  • Прибуття до Львова — 11:19.

Поїзд №802 Львів — Чернівці.

  • Відправлення зі Львова — 17:20
  • Прибуття до Чернівців — 22:07

"Цей маршрут — зручне сполучення між Буковиною та Галичиною для мандрівників і жителів обох регіонів", - зазначають в  пресслужбі.

Придбати квитки на поїзд можна за 10 діб до дати відправлення в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Нагадаємо, у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці, УЗ внесла тимчасові зміни у курсуванні низки поїздів на дільниці Коломия — Львів — Рава-Руська — Варшава.

Автор:
Ольга Опенько