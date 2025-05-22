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Чернівці - Львів за 5 годин: "Укрзалізниця" продовжує курсування регіонального поїзда
АТ “Укрзалізниця” продовжує курсування сучасного дизель-поїзда ДПКр-3 за маршрутом Чернівці - Львів - Чернівці на червень 2025 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
Який графік
Потяг курсуватиме у визначені дати місяця, а розклад залишиться майже без змін — із незначним коригуванням часу зупинок у Коломиї та Івано-Франківську. Подорож між регіонами триватиме менше ніж 5 годин.
Дати курсування:
- 6–9 червня;
- 14–16 червня;
- 22–23 червня;
- 27–30 червня.
Розклад руху:
Поїзд №801 Чернівці — Львів.
- Відправлення з Чернівців — 06:32;
- Зупинка в Коломиї — 08:05–08:09;
- Зупинка в Івано-Франківську — 08:53–08:58;
- Прибуття до Львова — 11:19.
Поїзд №802 Львів — Чернівці.
- Відправлення зі Львова — 17:20
- Прибуття до Чернівців — 22:07
"Цей маршрут — зручне сполучення між Буковиною та Галичиною для мандрівників і жителів обох регіонів", - зазначають в пресслужбі.
Придбати квитки на поїзд можна за 10 діб до дати відправлення в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.
Нагадаємо, у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці, УЗ внесла тимчасові зміни у курсуванні низки поїздів на дільниці Коломия — Львів — Рава-Руська — Варшава.