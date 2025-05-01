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"Укрзалізниця" змінила рух поїздів що курсують між Коломиєю, Львовом та Рава-Руською

поїзди, перон, люди
"Укрзалізниця" змінила рух поїздів. / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" у зв’язку з ремонтними роботами на польській залізниці внесла тимчасові зміни у курсуванні низки поїздів на дільниці Коломия — Львів — Рава-Руська — Варшава.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"За повідомленням польського залізничного перевізника ПКП Інтерсіті, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на інфраструктурі Польських державних залізниць, поїзд формування польської залізниці № 766/765 Варшава – Рава-Руська не курсуватиме з 1 по 12 травня 2025 року включно", — поінформувала "Укрзалізниця".

У зв’язку з цим на вказаний період вносяться зміни до графіка руху низки поїздів:

  • поїзд № 863/864 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до/від станції Львів. На дільниці Львів – Рава-Руська тимчасово не курсуватиме; 
  • поїзд № 865/866 Рава-Руська – Коломия вирушатиме зі станції Львів. На дільниці Рава-Руська – Львів поїзд тимчасово не курсуватиме; 
  • поїзд № 866/865 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до станції Львів.

З метою забезпечення сполучення між Львовом та Рава-Руською на період проведення ремонтних робіт призначається тимчасовий регіональний поїзд № 862 Львів – Рава-Руська, який курсуватиме щоденно з 1 по 12 травня 2025 року. Час відправлення зі Львова – 18:00. Зупинки: Брюховичі (18:19–18:21), Жовква (18:58–19:00), прибуття до Рава-Руської – 19:34.

Однак, у вказаний період зберігається курсування поїзда № 768/767 Варшава – Рава-Руська, що виконується польським перевізником SKPL.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про призначення традиційного додаткового  швидкого поїзда №159/160 маршрутом Київ — Трускавець — Київ, який курсуватиме в пікові дні травня.

Автор:
Тетяна Ковальчук