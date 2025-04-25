"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до Трускавця: графік руху

"Укрзалізниця" оголосила про призначення традиційного додаткового швидкого поїзда №159/160 маршрутом Київ — Трускавець — Київ, який курсуватиме в пікові дні травня.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Що відомо про графік та квитки?

Додатковий поїзд зі столиці до курортного Трускавця і у зворотньому напрямку курсуватиме 9 та 11 травня 2025 року.

Час відправлення:

відправлення з Києва о 10:16, а прибуття у Трускавець о 19:37;

відправлення з Трускавця о 09:03, прибуття в Київ о 19:11.

У складі поїзда пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння: непарні номери місць — біля вікна, парні — біля проходу.

Квитки вже доступні для покупки через мобільний додаток "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Додаткові рейси на травень

Крім того, "Укрзалізниця" відшукала технічні можливості продовжити курсування регіонального поїзда Чернівці — Львів — Чернівці у травні 2025 року. Поїзд №802/801 відправлятиметься у наступні дати: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня.

Нагадаємо, "Укрзалізниця", аби задовольнити попит пасажирів, оголосила про призначення додаткового поїзда №239/240 Київ – Кам'янець-Подільський – Київ, який курсуватиме 25 квітня і 2 травня.