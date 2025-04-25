Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,69

+0,02

EUR

47,42

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,56

41,46

EUR

47,70

47,50

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд до Трускавця: графік руху

вагон поїзда
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ — Трускавець. / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" оголосила про призначення традиційного додаткового  швидкого поїзда №159/160 маршрутом Київ — Трускавець — Київ, який курсуватиме в пікові дні травня.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Що відомо про графік та квитки?

Додатковий поїзд зі столиці до курортного Трускавця і у зворотньому напрямку курсуватиме 9 та 11 травня 2025 року.

Час відправлення:

  • відправлення з Києва о 10:16, а прибуття у Трускавець о 19:37; 
  • відправлення з Трускавця о 09:03, прибуття в Київ о 19:11.

У складі поїзда пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння: непарні номери місць — біля вікна, парні — біля проходу.

Квитки вже доступні для покупки через мобільний додаток "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Додаткові рейси на травень

Крім того, "Укрзалізниця" відшукала технічні можливості  продовжити курсування регіонального поїзда Чернівці — Львів — Чернівці у травні 2025 року. Поїзд №802/801 відправлятиметься у наступні дати: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня.

Нагадаємо, "Укрзалізниця", аби задовольнити попит пасажирів, оголосила про призначення додаткового поїзда №239/240 Київ – Кам'янець-Подільський – Київ, який курсуватиме 25 квітня і 2 травня.

Автор:
Тетяна Ковальчук