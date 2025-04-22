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Поїзд Чернівці — Львів — Чернівці продовжить курсувати у травні: графік відправлення

поїзд, вагони
"Укрзалізниця" продовжила курсування регіонального поїзда. / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" відшукала технічні можливості  продовжити курсування регіонального поїзда Чернівці — Львів — Чернівці у травні 2025 року. У весняний період попит пасажирів на подорожі, зазвичай, є високим.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Графік відправлення

Поїзд №802/801 курсуватиме у наступні дати: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня.

  • поїзд №802 Чернівці — Львів: відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06, прибуття до Львова об 11:19
  • поїзд №801 Львів — Чернівці: відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33, прибуття до Чернівців о 22:07.

На зазначеному маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3, що забезпечує комфортну подорож завдяки плавному ходу та зручним сидінням. Квитки будуть доступні за 10 діб до дати відправлення в мобільному застосунку "Укрзалізниці", на сайті компанії та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця", аби задовольнити попит пасажирів, оголосила про призначення додаткового поїзда №239/240 Київ – Кам'янець-Подільський – Київ, який курсуватиме в пікові дні квітня і травня.

Автор:
Тетяна Ковальчук