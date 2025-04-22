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Поезд Черновцы – Львов – Черновцы продолжит курсировать в мае: график отправления
"Укрзализныця" нашла технические возможности продолжить курсирование регионального поезда Черновцы — Львов — Черновцы в мае 2025 года. В весенний период спрос пассажиров на путешествия, как правило, высок.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
График отправки
Поезд №802/801 будет курсировать в следующие даты: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая.
- поезд №802 Черновцы — Львов: отправление из Черновцов в 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломыя 08:04–08:07, Ивано-Франковск 08:54–08:58, Ходоров 10:04–10:06 , прибытие во Львов
- поезд №801 Львов — Черновцы: отправление из Львова в 17:20, Ходоров 18:37–18:39, Ивано-Франковск 19:47–19:56, Коломыя 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33, прибытие в Черновцы.
На указанном маршруте будет курсировать современный дизель-поезд ДПКр-3, обеспечивающий комфортное путешествие благодаря плавному ходу и удобным сиденьям. Билеты будут доступны за 10 суток до даты отправления в мобильном приложении " Укрзализныци ", на сайте компании и в кассах вокзалов.
Напомним, "Укрзализныця", чтобы удовлетворить спрос пассажиров, объявила о назначении дополнительного поезда №239/240 Киев – Каменец-Подольский – Киев, который будет курсировать в пиковые дни апреля и мая.