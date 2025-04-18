Новые магазины на вокзалах: "Укрзализныця" ожидает 8,4 млн грн дохода от аренды помещений

"Укрзализныця" продолжает сдавать в аренду коммерческие площади на вокзалах через систему электронных аукционов Prozorro.Продажи. По итогам последних торгов компания ожидает получить не менее 8,4 млн грн в течение всего периода аренды.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Об аукционах УЗ

Отмечается, что на железнодорожных вокзалах в скором времени появятся новые торговые точки – среди них магазин мобильных телефонов и аксессуаров, а также продуктовые магазины.

"Укрзализныця" провела очередную волну аукционов в системе Prozorro.Продажи, предложив бизнесу аренду коммерческих площадей в вокзальных помещениях.

На Центральном вокзале Киева, с правой стороны от эскалатора, в скором времени появится новая точка продаж мобильных телефонов и аксессуаров. Благодаря активной конкуренции между тремя участниками аукциона арендная ставка выросла почти вдвое — до 200 тысяч гривен.

В рамках других аукционов определены победители, которые обустроят парикмахерские на вокзалах в Ивано-Франковске и Чернигове. Кроме того, новые магазины с продовольственными и непродовольственными товарами появятся на станции в Кривом Роге, а торговые точки с продуктами – в Нежине и Коростене.

Победители торгов будут иметь право на заключение договора аренды сроком почти на 3 года с правом пролонгации.

"Укрзализныця" планирует получить от аренды указанных площадей в течение всего срока не менее 8,4 млн грн.

Об управлении активами УЗ

Напомним, в октябре 2024 года "Укрзализныця" получила разрешение самостоятельно сдавать имущество в аренду на конкурентных условиях, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн.

"Укрзализныця" выставила на продажу в системе "Prozorro.Продажи" право аренды 53 объектов на 21-м железнодорожном вокзале по всей стране. В частности, на торги были выставлены арендные площади на вокзалах в Киеве, Львове, Ужгороде, Трускавце, Кривом Роге, Днепре и Одессе.

Добавим, Кабинет министров упростил процедуру управления активами для "Укрзализныци". Теперь компания может самостоятельно принимать решение о продаже имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн без согласования с правительством.