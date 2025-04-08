"Укрзалізниця" продаватиме брухт і щебінь без згоди уряду: компанія очікує понад 2,6 млрд грн виручки

Кабінет міністрів спростив процедуру управління активами для “Укрзалізниці”. Відтепер компанія може самостійно приймати рішення щодо продажу майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 мільйонів гривень — без погодження з урядом.

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Про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Про реалізацію ресурсів та виручку

Зазначається, що підприємство зможе реалізувати значні обсяги накопичених ресурсів, зокрема металобрухту та щебеневої продукції.

За попередніми підрахунками, продаж цих матеріалів може принести компанії понад 2,6 млрд грн:

близько 218,6 тис. тонн брухту чорних металів — на 1,6 млрд грн;

3,8 тис. тонн кольорового брухту — на 233,4 млн грн;

553,5 тонни використаних мастил — на 5,2 млн грн;

майже 7,5 млн тонн щебеню — на 788,6 млн грн.

Окрім додаткових доходів, це рішення має і практичне значення:

Списані вагони, обладнання та інші матеріали не накопичуватимуться на коліях, що покращить безпеку руху.

Також реалізація брухту дозволить забезпечити українську промисловість дефіцитною сировиною.

Зазначається, що раніше продаж списаного майна був утруднений через необхідність погодження з урядом. Така процедура затягувала процес і створювала додаткові перепони, що ускладнювало роботу "Укрзалізниці" та заважало ефективно розпоряджатися ресурсами.

Що ще дозволено

Нагадаємо, у жовтні 2024 року "Укрзалізниця" отримала дозвіл самостійно здавати майно в оренду на конкурентних умовах, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн.

"Укрзалізниця" виставила на продаж у системі "Prozorro.Продажі" право оренди 53 об'єктів на 21 залізничному вокзалі по всій країні. Зокрема, на торги було виставлено орендні площі на вокзалах у Києві, Львові, Ужгороді, Трускавці, Кривому Розі, Дніпрі та Одесі.