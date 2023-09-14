"Укрзалізниця" оголосила аукціони з оренди бізнесом площ на 21 вокзалі

"Укрзалізниця" виставила на продаж системі "Prozorro.Продажі" право оренди 53 об'єктів на 21 залізничному вокзалі по всій країні. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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"УЗ продовжує процес прозорого перетворення вокзалів на комфортні простори: для цього ми вивчили досвід вокзалів та аеропортів Європи, залучили до консультацій локальний бізнес та архітекторів, і зрештою у співпраці з Urban Experts визначили принципи зонування та перелік сервісів, що має бути обов’язковим для вокзалів", - сказано в ньому.

Зокрема, на торги виставлено орендні площі на вокзалах у Києві, Львові, Ужгороді, Трускавці, Кривому Розі, Дніпрі та Одесі. Найближчі онлайн-аукціони відбудуться вже 18 вересня. Переможці торгів матимуть право на укладення договору оренди терміном на 2 роки і 360 днів з правом пролонгації.

Втім, конкретного переліку об'єктів в УЗ не наводять. Повідомляється лиш, що в центральній залі станції Київ-Пасажирський має з'явитися два банкомати та кав'ярня.

"Фудкорт, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, салон краси, квіткові крамниці... Ми впевнені, що перетворення назріло, і воно має бути прозорим", - зазначають в "Укрзалізниці".

На першому етапі виставляються переважно зони невеликої площі, призначені для вендингових апаратів, кавоматів, банкоматів та терміналів. Зокрема, у Києві в оренду пропонуються зони під п'ять банкоматів та під кавʼярню.

"Далі буде! Крок за кроком публікуватимуться нові лоти, щоб цільове зонування вокзалів наповнити партнерами-орендарями із якісними сервісами для наших пасажирів. Слідкуйте за анонсами - ми будемо про це регулярно оголошувати та запрошувати потенційних партнерів на зустрічі - оглядини об'єктів", - анонсували в УЗ.

В свою чергу, тих, хто має бізнес-концепт або побажання стосовно сервісу, який зробив би перебування тисяч пасажирів на вокзалі комфортнішим, закликають повідомляти про це через усі чат-боти, застосунок УЗ або на електронну пошту [email protected].