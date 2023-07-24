Пасажири "Укрзалізниці" зможуть отримувати кешбек за поїздки з Uber: як скористатися послугою

"Укрзалізниця" та Uber запустили нову послугу. Відтепер можна буде синхронізувати поїздки залізницею з Uber Travel і отримати 10% кешбеку з поїздок, здійснених до або від залізничних вокзалів у Києві.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Просто купуйте квитки в застосунку "Укрзалізниці" або на сайті та отримуйте повідомлення від Uber з нагадуванням про своєчасний виїзд на вокзал. Застосунок автоматично включатиме вашу поїздку поїздом до Uber Travel та пропонуватиме замовити відповідну поїздку заздалегідь", - йдеться у повідомленні.

Як налаштувати опцію:

активуйте в застосунку Uber послугу Uber Travel: відкрийте застосунок та натисніть кнопку "Travel" у головному меню; увійдіть за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft; надайте Uber дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку; купуйте квитки в застосунку "Укрзалізниці"; переконайтеся, що ваші залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber; тепер ви можете замовити поїздку заздалегідь: авто очікуватиме вас в обраному місці в обраний час.

"За кожну таку поїздку користувачу нараховуватиметься кешбек в 10%, який можна витратити на інші поїздки Uber в будь-якому місті України, де працює сервіс замовлення поїздок", - додали у компанії.

Нагадаємо, що нещодавно УЗ оголосила, щододала до мобільного застосункуз купівлі квитків пропонування пасажирам зручних пересадок між під поїздами на обраному маршруті, а також між різними місцями в одному поїзді.