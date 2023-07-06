"Укрзалізниця" додала у застосунок з придбання квитків опцію пересадок, зокрема всередині поїзда

В мобільному застосунку "Укрзалізниці" для придбання квитків тепер відображатимуться можливі для пасажира пересадки між під поїздами на обраному маршруті, а також між різними місцями в одному поїзді. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

"Додали можливість купувати квитки в застосунку, обираючи найоптимальніші та найзручніші варіанти пересадок. Деколи маршрут із пересадкою є навіть швидшим за прямий. Тож обирайте різні варіанти та подорожуйте залізницею", - зазначив директор департаменту з питань інформаційних технологій УЗ Ернест Клименко.

Для відображення пасажирам пересадок встановлено наступні обмеження: на мінімальний час на пересадку між різними поїздами закладено 20 хвилин (щоб пасажири мали час зорієнтуватись на станції), а максимальний час у дорозі обмежено 36 годинами. В УЗ запевняють, що сервіс підбиратиме максимально зручні рейси для пересадок, з мінімальною відстанню по маршруту.

Крім цього, тільки в застосунку доступна додаткова логіка пересадки: пасажир може пересісти всередині одного й того самого поїзда. Такая опція потрібна на випадок якщо в поїзді немає одного вільного місця протягом всього маршруту.

Тоді система запропонує пасажиру під час поїздки просто пересісти на інше місце, яке звільнить пасажир, що виходить раніше. Покупцю при цьому прийде два окремих квитки на один і той самий поїзд.

В УЗ вказують, що оновлення "ставатиме доступним всім користувачам поступово" впродовж тижня. Завантажити ж застосунок можна за посиланням: http://app.uz.gov.ua/start.

Нагадаємо також, що днями "Укрзалізниця" поновила супровід воєнізованою охороною низки пасажирських поїздів: на кожному рейсі працюватимуть по двоє охронців. Раніше ж перевізник запровадив окремі жіночі купе.