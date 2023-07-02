"Укрзалізниця" вже виконала чотири рейси з жіночими купе

Чотири поїзди “Укрзалізниця” успішно завершили повний маршрут з жіночими купе. Дана ініціативу позитивно зустріли в усіх містах, де відбувалися стартові зупинки, зокрема в Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Києві, Ужгороді, Ясінях та Трускавці.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Там зазначили, що всі поїздки пройшли спокійно, і жодних випадків "вторгнень" або провокацій зафіксовано не було.

В "Укрзалізниці" розповіли, що кілька разів помилково продали квитки до жіночих купе чоловікам, але причину даної проблени вже усунулу, а людей розсадили по окремих купе.

Також в УЗ нагадали, що ціна квитків на вагони з жіночими купе залишається незмінною, якість обслуговування у цих купе також не має відмінностей.

У компанії наголосили, що чочали відновлювати патрулювання в поїздах, а ці рейси знаходяться під особливим контролем, тому людей закликали не дивуватися працівникам "Залізної Безпеки" у поїздах.

Квитки у жіночі купе можна придбати тільки у застосунку "Укрзалізниці"

Нагадаємо, про те, що УЗ розглядає можливість запровадження жіночих купе стало відомо 23 травня.

А вже 12 червня “Укрзалізниця” в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе, які запрацюють на чотирьох напрямках: Харків — Львів, Дніпро — Трускавець, Київ — Ужгород, Київ — Кривий Ріг.

Джерело фото: ua.depositphotos.com



