"Укрзалізниця" почала використовувати ChatGPT: що робить штучний інтелект

"Укрзалізниця" використовує штучний інтелект, зокрема ChatGPT, для обробки звернень пасажирів.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

"Протягом одного дня ми отримуємо в середньому 1300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них — текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше ми обробляли вручну - тепер цю роботу виконує ChatGPT", - йдеться у повідомленні.

Штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою — від "якості обслуговування" до "запізнень". Після цього розбиті по категоріям звернення завантажуються у систему аналізу, яка дозволяє відслідковувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами.

"Таке застосування ChatGPT дозволяє нам пришвидшити роботу з аналізу зворотного звʼязку та визначати найбільш проблемні ділянки — і, відповідно, оперативніше реагувати. Штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків", - додали в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 24 квітня вчергове оновила свій застосунок. Зокрема, тепер там можна одразу оформити зворотній квиток.