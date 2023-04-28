У "Дії" може зʼявитися віртуальний помічник: Мінцифри спілкується з розробником ChatGPT

Міністерство цифрової трансформації працює над віртуальним помічником "Надія", який, можливо, зʼявиться в сервісі "Дія". Про це заявив очільник відомства Михайло Федоров, передає Forbes.

Він розповів, що його команда спілкується з розробником чатботу ChatGPT – компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати й зробити зрозумілою мовою "відповідь на будь-яке ваше питання".

"Наприклад, ви говорите: "Надія, знайди ЦНАП поруч зі мною, який знаходиться в такому-то районі, в такому-то місті, і скажи, які послуги можна отримати". І тобі людською мовою максимально персоналізовано дається відповідь, де можна знайти цей ЦНАП і так далі", – сказав Федоров.

При цьому він зауважив, що йдеться не лише про послуги порталу або застосунку "Дія", а взагалі про будь-яку відповідь на питання, яке стосується державних сервісів.

"Я поки не можу розповісти всю архітектуру, але, звичайно, ми не будемо використовувати персональні дані. Ми дизайнимо систему таким чином, щоб все було максимально безпечно, тому що це головний виклик. З точки зору технології, це буде максимально умовна локалізація", – висловився міністр.

Нагадаємо, що це вже не перші слова Федорова стосовно планів впровадження подібних технологій в Україні. Урядовець розповідав, що Мінцифри в межах роботи активно розробляє декілька продуктів, у яких використовуватиметься штучний інтелект. Він зауважував, що пріоритетом для відомства є вивчення безпечних шляхів використання ШІ.