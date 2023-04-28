В "Дії" может появиться виртуальный помощник: Минцифры общается с разработчиком ChatGPT

Министерство цифровой трансформации работает над виртуальным помощником “Надія”, который, возможно, появится в сервисе “Дія”. Об этом заявил глава ведомства Михаил Федоров, передает Forbes.

Он рассказал, что его команда общается с разработчиком чат-бота ChatGPT – компанией OpenAI, чтобы максимально автоматизировать и сделать понятным языком "ответ на любой ваш вопрос".

"Например, вы говорите: "Надія, найди ЦПАУ рядом со мной, который находится в таком-то районе, в таком-то городе, и скажи, какие услуги можно получить". И тебе на человеческом языке максимально персонализированно дается ответ, где можно найти этот ЦПАУ и так далее", – сказал Федоров.

При этом он отметил, что речь идет не только об услугах портала или приложения "Дія", а вообще о любом ответе на вопрос, касающийся государственных сервисов.

"Я пока не могу рассказать всю архитектуру, но, конечно, мы не будем использовать персональные данные. Мы дизайним систему таким образом, чтобы все было максимально безопасно, потому что это главный вызов. С точки зрения технологии, это будет максимально условная локализация", – высказался министр.

Напомним, что это уже не первые слова Федорова по поводу планов внедрения подобных технологий в Украине. Чиновник рассказывал, что Минцифры в рамках работы активно разрабатывает несколько продуктов, в которых будет использоваться искусственный интеллект. Он отметил, что приоритетом для ведомства является изучение безопасных путей использования ИИ.