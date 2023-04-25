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- IT и Телеком
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В "Дії" появилась новая услуга для водителей: как воспользоваться
В "Дії" доработали услугу шеринга автомобиля. Теперь авто можно не только поделиться, но и отменить шеринг в несколько кликов.
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Как отмечается, воспользоваться сервисом может как владелец авто, так и пользователь.
Чтобы воспользоваться услугой, владельцы транспортных средств должны: авторизоваться в "Дії", выбрать "услуги", затем "шеринг авто" и дальше - отменить шеринг.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Если вы надлежащий пользователь и хотите инициировать отмену, необходимо:
- авторизоваться в "Дії",
- перейти в "Меню свидетельства о регистрации транспортного средства",
- выбрать "Отказаться от пользования авто",
- нажать "Начать" и поделиться сформированным экраном с запросом с владельцем для подтверждения.
"Отмена состоится автоматически — и техпаспорт исчезнет из "Дії" надлежащего пользователя. Все быстро и понятно", - отметили в Минцифры.
Напомним, в "Дії" 23 марта запустили бета-тест отмены шеринга, если это больше неактуально или если нужно назначить надлежащим пользователем другого человека.