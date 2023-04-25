В "Дії" появилась новая услуга для водителей: как воспользоваться

В "Дії" доработали услугу шеринга автомобиля. Теперь авто можно не только поделиться, но и отменить шеринг в несколько кликов.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Как отмечается, воспользоваться сервисом может как владелец авто, так и пользователь.

Чтобы воспользоваться услугой, владельцы транспортных средств должны: авторизоваться в "Дії", выбрать "услуги", затем "шеринг авто" и дальше - отменить шеринг.

Если вы надлежащий пользователь и хотите инициировать отмену, необходимо:

авторизоваться в "Дії",

перейти в "Меню свидетельства о регистрации транспортного средства",

выбрать "Отказаться от пользования авто",

нажать "Начать" и поделиться сформированным экраном с запросом с владельцем для подтверждения.

"Отмена состоится автоматически — и техпаспорт исчезнет из "Дії" надлежащего пользователя. Все быстро и понятно", - отметили в Минцифры.

Напомним, в "Дії" 23 марта запустили бета-тест отмены шеринга, если это больше неактуально или если нужно назначить надлежащим пользователем другого человека.