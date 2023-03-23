В "Дії" запустили бета-тест отмены шеринга авто: как принять участие

В "Дії" доработали услугу шеринга автомобиля. В приложении запустили бета-тест отмены шеринга, если это неактуально или, если нужно назначить надлежащим пользователем другого человека.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В бета-тестировании принимают участие сразу два человека: владелец авто и водитель, которому шерят авто. Обеим нужно иметь Дія.Підпис и уже пошеренный автомобиль. После тестирования нужно будет написать свой отзыв", - отметил он.

Федоров подчеркнул, что шеринг авто — это очень удобная услуга, ведь можно дать право управлять автомобилем другому человеку из любого уголка мира.

"Во время войны это особенно актуальная потребность. За полгода более 103 тысяч человек поделились своими автомобилями. Больше не надо думать, как передать физический техпаспорт родственникам или близким. К тому же, теперь удобно будет отменить совместное пользование автомобилем", - добавил он.

Зарегистрироваться на бета-тест можно в чат-боте.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщил, что законопроект о растаможивании транспортных средств через приложение "Дія" и по новой формуле зарегистрируют в Верховной Раде повторно.