У "Дії" запустили бета-тест скасування шерингу авто: як взяти участь

У "Дії" доопрацювали послугу шерингу автомобіля. У застосунку запустили бета-тест скасування шерингу, якщо це більше неактуально або, якщо потрібно призначити належним користувачем іншу людину.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У бета-тестуванні беруть участь одразу двоє людей: власник авто та водій, якому шерять авто. Обом потрібно мати Дія.Підпис та вже пошерений автомобіль. Після тестування треба буде написати свій відгук", - зазначив він.

Федоров наголосив, що шеринг авто —це надзвичайно зручна послуга, адже можна дати право керувати авто іншій людині з будь-якого куточка світу.

"Під час війни це особливо актуальна потреба. За пів року понад 103 тисячі людей поділилися своїми автомобілями. Більше не треба думати, як передати фізичний техпаспорт родичам або близьким. До того ж, тепер зручно буде скасувати спільне користування автівкою", - додав він.

Зареєструватися на бета-тест можна у чат-боті.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомив, що законопроєкт про розмитнення транспортних засобів через застосунок "Дія" і за новою формулою зареєструють у Верховній Раді повторно.