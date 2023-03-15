Законопроєкт про розмитнення авто у "Дії" повторно подадуть у Раду

Законопроєкт про розмитнення транспортних засобів через застосунок "Дія" і за новою формулою зареєструють у Верховній Раді повторно.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми жодного разу не опускали руки за цей час. Було багато проєктів, коли нам говорили "ні" відразу. Ти починаєш говорити, і тобі кажуть - "ні". І ми постійно це ламали і в цьому напрямі ми точно прийдемо до результату. Наразі переподаємо проєкт", - зазначив він.

За його словами, планується задіяти громадськість і виносити питання в публічну площину.

"Ми більше контактуватимемо з депутатами, більше публічно порушуватимемо це питання. Виводитимемо в публічний простір тих, хто не говорить аргументів, а потім залишає залу під час голосування. Ми використовуватимемо всі інструменти, щоб це питання дотиснути", - наголосив міністр.

У лютому парламент провалив голосування за ухвалення за основу законопроєктів №7466 і №7468 про митне оформлення транспортних засобів через застосунок "Дія" і за новою формулою.

Нагадаємо, ще у червні 2022 року уряд дав старт переведенню процесу розмитнення автомобілів у додаток держпослуг "Дія".

З кінця січня у застосунку "Дія" вже можна протестувати нову систему розрахунку вартості послуги.