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Законопроєкт про розмитнення авто у "Дії" повторно подадуть у Раду
Законопроєкт про розмитнення транспортних засобів через застосунок "Дія" і за новою формулою зареєструють у Верховній Раді повторно.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми жодного разу не опускали руки за цей час. Було багато проєктів, коли нам говорили "ні" відразу. Ти починаєш говорити, і тобі кажуть - "ні". І ми постійно це ламали і в цьому напрямі ми точно прийдемо до результату. Наразі переподаємо проєкт", - зазначив він.
За його словами, планується задіяти громадськість і виносити питання в публічну площину.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми більше контактуватимемо з депутатами, більше публічно порушуватимемо це питання. Виводитимемо в публічний простір тих, хто не говорить аргументів, а потім залишає залу під час голосування. Ми використовуватимемо всі інструменти, щоб це питання дотиснути", - наголосив міністр.
У лютому парламент провалив голосування за ухвалення за основу законопроєктів №7466 і №7468 про митне оформлення транспортних засобів через застосунок "Дія" і за новою формулою.
Нагадаємо, ще у червні 2022 року уряд дав старт переведенню процесу розмитнення автомобілів у додаток держпослуг "Дія".
З кінця січня у застосунку "Дія" вже можна протестувати нову систему розрахунку вартості послуги.