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Вже п’ять країн хочуть створити власні додатки на основі "Дії" - Федоров
Вже принаймні п’ять країн заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі українського сервісу держпослуг "Дія", заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Не хотів би робити спойлер заздалегідь, але це більше, ніж п'ять країн. Насправді там країн більше, і ми ведемо комунікацію щодо впровадження "Дії" в цих країнах. Це кілька європейських країн, країни Азії, країни Африки", - повідомив він.
За словами Федорова, "Дія" стає для України вже певним елементом дипломатії, що можна побачити на прикладі Естонії як країни, що надала Україні один з найбільших об'ємів допомоги у перерахунку на ВВП.
"Ми не могли не відреагувати на запит Естонії, не почати ділитися кодом "Дії", нашим досвідом, маркетинговим підходом, дизайном. Тому це така наша вдячність і повага до Естонії. Але далі органічно починають інші країни ЄС звертатися, потім країни Африки, потім разом з США: USAID провели зустріч з країнами, які розвивають демократію і презентували "Дію", після цього ще починають звертатися країни", - вказав він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Натомість, за словами віцепрем'єра, команда "Дії" не фокусується саме на розповсюдженні її в інших країнах, і сам Федоров закликає в першу чергу розвивати "Дію" для українців, хоча вона і є репутаційним інструментом, що посилює політичний вплив України.
"Це продукт, який сам себе продає. Цифровізація - це завжди про зручність, про зміну процесів. Таким чином через "Дію" нам вдалося закохати держслужбовців у філософію, що потрібно дбати про громадян і робити зручні послуги і що вони у центрі цих процесів. Тому багато країн про технологію запитують п'ятим питанням, а перше питання - як вам вдалося зробити цей застосунок популярним, як вам вдалося зробити так, що всередині уряду вам всі допомагали", – зазначив чиновник.
Однак окрім просування України як бренду, за словами керівника Мінцифри, "Дія" є можливістю отримати у бюджет "немаленькі гроші" від інших країн, що вимірюються мільярдами гривень.
"Ми розробили платформу для розгортання реєстрів. І ось це може коштувати дорожче, ніж "Дія". Але це важливий елемент розвитку "Дії". У нас кілька таких продуктів, наприклад "Трембіта". Це все продукти, які входять у комплекс впровадження "Дії". І кожен із цих продуктів може коштувати десятки мільйонів доларів. І тому може йтися про мільярди гривень від однієї країни щодо впровадження "Дії" за короткий період часу, до півроку", - заявив він.
При цьому міністр додав, що подальше впровадження сервісів можна продавати навіть вдесятеро дорожче, ніж первинне, оскільки продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг.