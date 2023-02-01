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У "Дії" тепер можна оцінювати якість отриманих послуг (ВІДЕО)
У застосунок "Дія" додали новий сервіс, тепер там можна оцінювати якість отриманих послуг.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Відтепер ви зможете поділитися зворотним звʼязком і допомогти нам зробити "Дію" ще кращою. Перші послуги, які ви можете оцінити, — витяг про місце проживання та обмін лампочок", - йдеться у повідомленні.
Як це працює:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- замовляєте послугу → отримуєте результат → вам надходить пуш-сповіщення з пропозицією оцінити послугу;
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ставите відповідний смайлик в рейтингу від 1 до 5 і за бажанням додаєте коментар.
"Оцінки відображаються на дашборді для команди. Далі з них ми будуємо карту емоцій послуги та аналізуємо, що можна покращити чи змінити. Один смайлик може покращити державу в смартфоні. Користуйтеся Дією та діліться фідбеком", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що у 2022 році кількість респондентів, які користуються застосунком та порталом “Дія” зросла до 52%.