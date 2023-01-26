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Кожен другий українець користується додатком "Дія"
У 2022 році кількість респондентів, які користуються застосунком та порталом “Дія” зросла до 52%.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Кожен другий українець користується Дією, щоб отримати держпослуги. Це — результати всеукраїнського опитування від КМІС", - зазначив Федоров.
Він наголосив, що у 2022 році кількість респондентів, які користуються застосунком та порталом "Дія", зросла до 52%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Наприклад, у 2021 році було 30%. А у 2020 взагалі 13%. Отже, маємо стабільний зріст популярності е-послуг серед українців", - зауважив міністр.
Він додав, що попри повномасштабне вторгнення Мінцифри продовжує будувати найзручнішу цифрову державу у світі.
"За 2022 рік до "Дії" приєдналися 6 мільйонів користувачів. Застосунком вже користуються 18,5 млн користувачів, порталом — 22 млн", - зазначив Федоров.
За його словами, ці показники ще раз доводять, що цифровізація — тренд.
"Вона спрощує життя мільйонів людей. Тому що для комунікації з державою вам потрібен тільки смартфон або лептоп. Жодних черг та бюрократії", - підкреслив міністр.
Зазначимо, Україна не тільки впроваджує нові технології у сфері цифровізації, а й вже почала "експортувати" власну модель побудови "держави в смартфоні".
Так, Естонія запускає застосунок mRiik на базі української “Дії”. З лютого mRiik буде доступний для тестувальників, а повноцінний запуск планується у середині цього року.