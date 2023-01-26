В 2022 году количество респондентов, пользующихся приложением и порталом "Дія", выросло до 52%.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Каждый второй украинец пользуется приложением "Дія", чтобы получить госуслуги. Это результаты всеукраинского опроса от КМИС", - написал Федоров.

Он отметил, что в 2022 году количество респондентов, пользующихся приложением и порталом "Дія", выросло до 52%.

"Например, в 2021 году было 30%. А в 2020 вообще 13%. Следовательно, есть стабильный рост популярности электронных услуг среди украинцев", - отметил министр.

Он добавил, что, несмотря на полномасштабное вторжение, Минцифры продолжает строить самое удобное цифровое государство в мире.

"За 2022 год к "Дії" присоединились 6 миллионов пользователей. Приложением уже пользуются 18,5 млн пользователей, порталом - 22 млн", - отметил Федоров.

По его словам, эти показатели еще раз доказывают, что цифровизация – тренд.

"Она упрощает жизнь миллионов людей. Потому что для коммуникации с государством вам нужен только смартфон или лэптоп. Никаких очередей и бюрократии", - подчеркнул министр.

Отметим, Украина не только внедряет новые технологии в сфере цифровизации, но уже начала "экспортировать" собственную модель построения "государства в смартфоне".

Так, Эстония запускает приложение mRiik на базе украинской "Дії". С февраля mRiik будет доступен для тестировщиков, а полноценный запуск планируется в середине этого года.