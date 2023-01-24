В "Дії" упрощают получение госпомощи для семей с детьми

В приложении "Дія" создали новую удобную услугу для семей с детьми - подать заявление на помощь можно будет онлайн.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Получить помощь от государства семьям с детьми станет легче. Просто подаете заявление в несколько кликов на портале Дія. Очереди, ксерокопии и бесконечные поездки в госучреждения — в прошлом", - отметил Федоров.

По его словам, услуга доступна для людей, которые усыновили ребенка или ухаживают за больным ребенком.

Также получить помощь смогут люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, одинокие матери или родители, не состоящие в браке.

"Сейчас собираем тестировщиков. Присоединяйтесь к бета-тесту, там увидите все условия. Продолжаем цифровизировать сферу социальных услуг", - подчеркнул Федоров.

Присоединиться к бета-тесту услуги можно по ссылке

Отметим, на портале "Дія" появился новый раздел - "Дія. Безбарьерность". Там собрали всю необходимую информацию о госуслугах, что "упростит взаимодействие с государством для всех, кто нуждается в помощи в разные моменты жизни".