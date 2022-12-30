В Минцифре анонсировали запуск государственных финансовых сервисов в 2023 году

Министерство цифровой трансформации планирует запустить финансовые сервисы и создать Единый реестр социальных выплат в 2023 году.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим в следующем году финансовые сервисы запустить, они связаны, в частности, с восстановлением и соцсферой", – сказал он.

По его словам, в планах создание и организация услуг, которые будут стимулировать развитие финансовой сферы по типу поддержки или открытия счетов с помощью портала "Дія". Он уточнил, что о создании отдельного банка речь не идет.

"80 тыс. в среднем в день онлайн-счетов в банках открывается благодаря онлайн подписи и шерингу паспорта в "Дие". Это технология, которая развила финтех и сделала новую итерацию его развития", - сказал он.

По его словам, в министерстве думают о возможности монетизации этих услуг.

В планах Минцифры также создать единый реестр соцвыплат, поскольку это поможет экономить миллиарды гривень, так как данные будут постоянно и своевременно обновляться.

среди приоритетов развития портала "Дія" в 2023 году - закончить цифровизацию всех услуг, развитие инноваций человеческого капитала и military-tech.

Он также добавил, что очень важно продолжить работать в направлении кибербезопасности и цифровой стойкости.

Напомним, Верховная рада вместе с Минцифры нарабатывают детальный план полного перевода работы Государственной налоговой службы на “электронные рельсы”. Его готовятся в скором времени презентовать для обсуждения.