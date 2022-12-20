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Общество
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Для родителей, ВПЛ, людей с инвалидностью: на портале "Дія" появился раздел "Безбар'єрність"

Для родителей, ВПЛ, людей с инвалидностью: на портале "Дія" появился раздел "Безбар'єрність"

На портале "Дія" появился новый раздел - "Дія. Безбар'єрність". Там собрали всю необходимую информацию о госуслугах, которые, как уверяют в Офисе Президента, "упростят взаимодействие с государством для всех нуждающихся в помощи в разные моменты жизни".

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Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ОП.

На портале собрали основную информацию о государственных услугах, которые могут понадобиться ВПЛ, людям с инвалидностью, пожилым людям, а также родителям и безработным.

Весь контент раздела распределен по трем форматам:

  • гиды – ответы на вопросы (например, как найти первую работу или сняться с учета ВПЛ);
  • инструкции – помощь по конкретным вопросам (например, как подготовиться к выезду за границу или получить пенсию);
  • личный опыт – истории людей (например, как подготовиться к родам или сменить профессию после 60 лет).

"Раздел "Дія.Безбар'єрність" состоит из статей, которые будут полезны для украинцев в разные периоды жизни. На портале много необходимой информации для внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, родителей, пожилых и тех, кто ищет работу. Например, здесь можно найти информацию, как пользоваться электронной пенсионной книгой, без опыта найти работу, как оформить жилищную субсидию или что нужно знать родителям новорожденного", - рассказали в ОП.

Проект разработан в сотрудничестве с пожилыми людьми, молодыми родителями, людьми с инвалидностью.

Ранее, в приложении "Дія" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.

Также вернулась функция уплаты штрафов от патрульной полиции в случае нарушения ПДД, которая с февраля была приостановлена. 

Автор:
Вита Молодан