В "Дії" запустили пенсионные удостоверения, виды на жительство и документы на английском

В приложении "Дія" с 31 августа появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто. Об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации. Чтобы воспользоваться ими, нужно сначала обновить приложение.

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В частности, в "Дії" впервые стали доступны англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто. Права и техпаспорт имеют международную кодировку, которая используется в ЕС, США и Канаде. Чтобы в приложении документы отображались на английском, необходимо переключить язык.

Пенсионные удостоверения доступны двух видов – по возрасту и специальные. Чтобы увидеть их в "Дії", они должны быть выданы после 2014 года. Пенсионное удостоверение по возрасту подтянется автоматически, а специальное необходимо будет загрузить самостоятельно. Как и другие документы в приложении, пенсионное удостоверение можно будет проверить или поделиться им с помощью QR-кода.

Кроме того, теперь гражданам других стран в Украине не нужно носить физическую карточку с собой, а можно показать вид на временное или постоянное жительство прямо в "Дії". Также лица с видами смогут создавать Дія.Подпись и пользоваться сервисами "Дії".

В приложении подтянутся виды на жительство в виде пластиковой карты с бесконтактным носителем. Документы такого образца начали выдавать после апреля 2018 года. Необходимо иметь идентификационный номер (РНОКПП), чтобы они подтянулись.

Также в "Дії" вернули услугу шеринга авто, которая была временно приостановлена из-за войны. Теперь пользователи могут поделиться собственным техпаспортом или получить техпаспорт другого человека в несколько кликов.

Вернулась и функция уплаты штрафов от патрульной полиции в случае нарушения ПДД, которая с февраля также была приостановлена. В Минцифре также обещают восстановить впоследствии и уплату штрафов по фото- и видеофиксации.

Напомним, что перед этим указанные сервисы в "Дії" прошли бета-тестирование.