В приложении "Дія" начали бета-тестирование англоязычных версий документов

В приложении "Дія", которое предоставляет государственные услуги онлайн, начали бета-тестирование отображения загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на английском языке. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

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"Так иностранцам будет легче ознакомиться с вашими документами в разных странах. Больше не придется переводить свое имя или фамилию по буквам", - объясняют разработчики.

Украинцев просят принять участие в тестировании, чтобы найти возможные ошибки или неполадки. Тестировщикам нужно проверят, корректно ли работает кнопка переключения языка и отображаются ли поля документов на английском.

В сервисе считают, что новая функция может также пригодиться украинцам, которые сейчас находятся за границей.

Для участия в тестировании документов по-английски требуется:

один из этих документов: загранпаспорт, водительское удостоверение или техпаспорт;

они должны быть подтянуты в "Дії".

Для участия в тестировании шеринга авто требуется:

ID-карта или загранпаспорт;

у владельца должен отображаться техпаспорт, которым он поделится;

у надлежащего пользователя должно отображаться водительское удостоверение соответствующей категории

Ранее в Минцифре сообщили, что в "Дії" стала доступна функция заказа свидетельства о рождении, регистрации или расторжении брака, в случае потери документов.