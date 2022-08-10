"Дія" будет принимать информацию об имуществе, поврежденном врагом с 2014 года

В приложении "Дія" можно будет предоставить информацию об имуществе, поврежденном в результате российской агрессии, начиная с 19 февраля 2014 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что Кабмин расширил и упростил порядок предоставления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии РФ.

"Если раньше через "Дію" украинцы подавали информацию только о жилье, уничтоженном за период полномасштабного вторжения РФ, то сейчас диапазон расширили: приложение принимает данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года", - подчеркнули в Минреинтеграции.

В ведомстве отметили, что подавать заявку можно самостоятельно через портал или приложение "Дія" в разделе "Поврежденное имущество". Это также можно сделать в ЦНАП или с помощью нотариуса.