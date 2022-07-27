Рада запретила принудительно взимать долги за коммуналку с жителей затронутых войной районов

Верховная Рада запретила на период действия военного положения принудительное исполнение решений о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги с жителей районов боевых действий и районов, которые были или находятся в оккупации, согласно соответствующему перечню Министерства по реинтеграции оккупированных территорий.

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За принятие соответствующего законопроекта №7531 в целом проголосовало 312 депутатов, сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Закон также запрещает взыскание за жилищно-коммунальные услуги относительно недвижимого имущества, которое является местом постоянного проживания указанных лиц и было уничтожено или повреждено в результате военных (боевых) действий.

Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона об изменении законодательства относительно деятельности частных исполнителей и принудительного исполнения судебных решений в период военного положения.

Последний документ (соответствующий номер законопроекта №7317) Рада приняла еще 12 мая, однако 27 мая президент Владимир Зеленский наложил на него вето, подав свои предложения. В то же время, как сообщил Железняк, этот закон 27 июля Рада все же рассмотрела повторно и одобрила 302 голосами уже с поправками Зеленского. Он также должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, что в первом чтении законопроект №7531 был принят совсем недавно – 18 июля. Однако в тогдашней редакции он касался общего запретов на выполнение решений о взыскании с физлиц задолженности за коммунальные услуги, без уточнения именно о районах, затронутых войной.

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