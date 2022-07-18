Рада прийняла за основу законопроект, що забороняє на час війни примусове стягнення заборгованості за комуналку

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №7531, який передбачає заборону примусового стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги на період воєнного часу. Про це на своєму телеграм-каналі написав депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

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За ухвалення законопроекту в першому читанні проголосувало 287 депутатів за мінімально необхідних 226.

Законопроект передбачає внесення змін до закону про виконавче провадження відповідно до яких тимчасово, на період дії військового стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості житлово-комунальних послуг.

Серед авторів законопроекту депутати Ради Андрій Костін, Олександр Бакумов, Тарас Батенко, Павло Бакунець, Сергій Власенко, Андрій Пузійчук, Олексій Кузнєцов, Тетяна Плачкова, Олена Шуляк, Олексій Демченко, Сергій Вельможний та Іван Калаур.

Нагадаємо, 9 липня Верховна рада ухвалила за основу законопроект №7441-1, яким пропонується списати або заморозити борги за кредитами позичальників, які під час війни втратили кредитне житло чи автомобіль.