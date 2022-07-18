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Рада приняла за основу законопроект запрещающий на время войны принудительное взыскание задолженности за коммуналку

Рада приняла за основу законопроект запрещающий на время войны принудительное взыскание задолженности за коммуналку

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7531, который предполагает запрет принудительного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги на период военного времени. Об этом на своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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За принятие законопроекта в первом чтении проголосовало 287 депутатов при минимально необходимых 226.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон об исполнительном производстве в соответсвии с которыми временно, на период действия военного положения территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности жилищно-коммунальные услуги.

Среди авторов законопроекта депутаты Рады Андрей Костин, Александр Бакумов, Тарас Батенко, Павел Бакунец, Сергей Власенко, Андрей Пузийчук, Алексей Кузнецов, Татьяна Плачкова, Елена Шуляк, Алексей Демченко, Сергей Вельможный и Иван Калаур.

Напомним, 9 июля Верховная рада приняла за основу законопроект №7441-1, которым предлагается списать или заморозить долги по кредитам заемщиков, которые во время войны потеряли кредитное жилье или автомобиль. 

Автор:
Степан Крьока