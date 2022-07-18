Рада приняла за основу законопроект запрещающий на время войны принудительное взыскание задолженности за коммуналку

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7531, который предполагает запрет принудительного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги на период военного времени. Об этом на своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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За принятие законопроекта в первом чтении проголосовало 287 депутатов при минимально необходимых 226.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон об исполнительном производстве в соответсвии с которыми временно, на период действия военного положения территории Украины запрещается принудительное исполнение решений о взыскании с физического лица задолженности жилищно-коммунальные услуги.

Среди авторов законопроекта депутаты Рады Андрей Костин, Александр Бакумов, Тарас Батенко, Павел Бакунец, Сергей Власенко, Андрей Пузийчук, Алексей Кузнецов, Татьяна Плачкова, Елена Шуляк, Алексей Демченко, Сергей Вельможный и Иван Калаур.

Напомним, 9 июля Верховная рада приняла за основу законопроект №7441-1, которым предлагается списать или заморозить долги по кредитам заемщиков, которые во время войны потеряли кредитное жилье или автомобиль.