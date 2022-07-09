Рада приняла в первом чтении законопроект позволяющий списывать долги под уничтоженное имущество

Верховная рада приняла за основу законопроект №7441-1, которым предлагается списать или заморозить долги по кредитам заемщиков, которые во время войны потеряли кредитное жилье или автомобиль. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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По его словам, за принятие законопроекта проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226.

По словам депутата, законоропроект предлагает приостановку выплат по кредитам в том случае если имущество взятое в кредит из-за войны оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий, повреждено или уничтожено в результате военных действий.

При наличии подтверждающих документов заемщики могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту. Замораживание кредита для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв. м, для жилого дома - 250 кв. м, которое является единственным местом проживания семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см. По состоянию на 23 февраля 2022 у таких заемщиков должна отсутствать просроченная задолженность по такому договору.

Целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.

Отметим, что данный законопроект был зарегистрирован в парламенте 14 июня, среди его авторов глава комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетьманцев, а также руководитель фракции "Слуга Народа" в парламенте Давид Арахамия.