Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що дозволяє списувати борги під знищене майно

Верховна рада ухвалила за основу законопроект №7441-1, яким пропонується списати або заморозити борги за кредитами позичальників, які під час війни втратили кредитне житло чи автомобіль. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

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За його словами, за ухвалення законопроекту проголосували 283 депутати за мінімально необхідних 226.

За словами депутата, законоропроект пропонує призупинення виплат за кредитами у тому випадку, якщо майно взяте в кредит через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, пошкоджене або знищене внаслідок військових дій.

За наявності документів, що підтверджують, позичальники можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту. Заморожування кредиту для позичальників відбувається до отримання позичальником державної компенсації за майно.

На списання заборгованості мають право позичальники, які мають загальну площу знищеного майна, на яке взято кредит, не перевищує для квартири 140 кв. м, для житлового будинку – 250 кв. м, яке є єдиним місцем проживання сім'ї позичальника, або знищено єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см. Станом на 23 лютого 2022 р. у таких позичальників повинна бути прострочена заборгованість за таким договором.

Метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна чи придбання такого автомобіля.

Кредитор у разі отримує право компенсацію від держави.

Зазначимо, що цей законопроект був зареєстрований у парламенті 14 червня, серед його авторів голова комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Данило Гетьманцев, а також керівник фракції "Слуга Народу" у парламенті Давид Арахамія.