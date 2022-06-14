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Долги по кредитам под уничтоженное имущество спишут или заморозят. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7441-1, которым предлагается списать или заморозить долги по кредитам заемщиков, которые во время войны потеряли кредитное жилье или автомобиль.
Об этом написал в Telegram глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
"Определенное количество таких граждан приобрело такое имущество в кредит и имеет еще задолженность перед кредиторами. В то же время возникла ситуация, когда жилье или автомобиль разрушены, а долг остался", - пишет Гетманцев.
Чтобы поддержать таких заемщиков, законопроект №7441-1 предлагает механизм списания долгов по кредитам для заемщиков, которые в результате потеряли кредитное жилье или автомобиль.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Гетманцев объяснил, что в зависимости от местонахождение имущества и возможности официальной фиксации повреждений определяются действия как заемщиков, так и кредиторов, в результате которых кредит будет либо "заморожен" до получения предусмотренных законодательством компенсаций, либо списан, но в случае, когда разрушено единое жилье заемщика или его единственный автомобиль.
Напомним, что бизнес требует уволить Гетманцева и забрать у него депутатский мандат.